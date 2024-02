A meno che il tecnico non cambi idea nella rifinitura di stamattina, gli unici cambi - al netto di quello obbligato tra Acerbi e De Vrij - sarebbe appunto sulle fasce, in un ruolo che è tra i più usuranti visto che ai quinti viene richiesto di abbassarsi sulla linea difensiva dei tre centrali in fase di non possesso ma anche di partecipare alla fase d’attacco, alternandosi sulle due fasce come vere e proprie ali per aggredire il secondo palo. Ecco perché serve un turno di riposo per Darmian e Dimarco, inesauribili nelle ultime uscite.