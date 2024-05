Il giocatore per molti versi più atteso non ha ancora debuttato da titolare e non lo farà nemmeno oggi: il canadese Buchanan fin qui si è visto appena 65’, con il picco di 19’ nell’ultima uscita col Toro e in queste partite dopo cinque mesi di apprendistato ad Appiano vuole dimostrare di essere un giocatore su cui contare per la prossima stagione. Non che ci siano dubbi, visto l’investimento fatto a gennaio (7 milioni al Bruges) per tamponare l’assenza di Cuadrado: TJ ha colpito per la sua applicazione totale, senza togliere mai il piede dall’acceleratore nonostante le pochissime occasioni avute. Di fatto il suo è stato un acquisto anticipato di sei mesi e quindi tutto quello immagazzinato fin qui da un giocatore che può fare l’esterno destro e sinistro e in Belgio ha fatto altri tre ruoli fra difesa e attacco, tornerà utile.

Turnover mirato

Il discorso vale anche per Bisseck, uscito alla grande dai tre mesi iniziali in cui non aveva visto il campo e sempre pronto nel momento del bisogno, anche in Champions. Pure Asllani, che ha un anno di Inter in più sulle spalle , ha dato segnali chiari di maturazione — era titolare a Firenze, uno degli snodi chiave per la marcia scudetto — e oggi sarà di nuovo nel cuore del gioco dall’inizio, al posto di Calhanoglu. Chi non riposa mai è ovviamente Mkhitaryan, ma lo scalpitante Frattesi oggi sarà comunque titolare al posto di Barella: è tutto l’anno che all’azzurro viene associato lo stesso aggettivo e per l’impatto che spesso ha avuto dalla panchina l’ex Sassuolo è impaziente non solo di ottenere più minutaggio in vista dell’anno prossimo, ma anche di trovare il ritmo gara in chiave Europeo. Un discorso che coinvolge anche lo stesso Asllani, primo avversario proprio dell’Italia all’Europeo. In Germania sarà di scena anche Arnautovic, che va a caccia di una conferma difficile in nerazzurro, mentre il suo compagno di reparto Sanchez, con la valigia già sul letto, punta almeno a mettersi in vetrina. Sarà il cileno oggi il partner iniziale di Lautaro, che cerca sempre di sbloccarsi, ormai dal 28 febbraio.