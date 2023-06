Inter, tutto su Frattesi: “E il club ha scelto chi cedere per prenderlo”

L’Inter in pole, ma anche il Milan non scherza. Il Sassuolo venderà a caro prezzo come ha sempre fatto con i suoi gioielli

E' Davide Frattesi l'obiettivo numero uno sul mercato in casa Inter. Ma il club nerazzurro sta lavorando su più piste parallele, come ricorda Il Giornale nella sua edizione odierna: "L’Inter deve affiancare un uomo, a gol garantiti, alle qualità di Lautaro e alla forza fisica di Lukaku. Dezko vuol andarsene a guadagnar meglio, Correa ha fallito. I giovani centrocampisti sono l’altro oggetto del desiderio dei club: Frattesi pronto per l’asta.

L’Inter in pole, ma anche il Milan non scherza. Il Sassuolo venderà a caro prezzo come ha sempre fatto con i suoi gioielli. Chi ha soldi? Nessuno. L’Inter venderà Gosens per acchiappare il centrocampista che, con Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella, andrebbe a unificare un reparto pronto per l’assalto-scudetto. Quest’anno il mercato dei grandi club si giocherà sull’attacco più che sulla difesa, dove le falle non sono state da poco. Poi Frattesi: farà la differenza per chi lo acquisterà? La scommessa è acchiappante".