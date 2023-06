Per Lukaku c’è solo l’Inter, vuole riprendersi la 9. Incontrerà da solo il Chelsea per liberarsi

"Il belga non ha registrato l’apertura che sperava: inevitabile, comprensibile un po’ di disappunto. Nulla è compromesso, la partita è aperta, anzi in casa interista si respira un certo ottimismo proprio grazie alla granitica volontà del belga. Anzi, adesso tocca a Rom far sentire la propria voce nella contesa, spalleggiato dalla sua agenzia Roc Nation. Il titolare Jay Z è legato da amicizia e business con il presidente Blues, Todd Boehly".

"È in programma un incontro bilaterale, senza l’Inter, in cui Romelu ribadirà i suoi stratificati no. No in generale alla permanenza al Chelsea, no a una vendita caldeggiata dai Blues. Il sì, unico e solo, è pronunciato di fronte all’idea di permanenza a Milano. La speranza nerazzurra è che questa posizione riporti il Chelsea al tavolo con un atteggiamento più “aperturista”. Se è vero che a bilancio il belga pesa nelle casse di Boehly 69 milioni, per i dirigenti nerazzurri ci sarebbero le condizioni per impostare un altro anno di prestito con cifre leggermente inferiori".