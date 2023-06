Inter in pole per il centrocampista. Intanto il Sassuolo mette nel mirino un giovane nerazzurro

L'Inter ha scavalcato Juve e Roma e adesso è in pole per Davide Frattesi. Come sottolinea Alfredo Pedullà, il club nerazzurro deve evitare di perderla chiudendo in fretta un’operazione in uscita che "possa permetterle di definire l’affare per il centrocampista del Sassuolo, tutto questo perché la concorrenza è importante".