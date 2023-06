Gosens, l’Inter fissa il prezzo e punta già il sostituto: definito il piano

La probabile uscita di Gosens potrebbe avviare le operazioni più calde - Frattesi ma non solo - in casa nerazzurra

Il modus operandi dell'Inter è già stato chiarito anche dalla dirigenza ad Inzaghi: per un acquisto, ci deve essere prima una cessione affinché il saldo finale sia 0. Ecco perché la probabile uscita di Gosens potrebbe avviare le operazioni più calde - Frattesi ma non solo - in casa nerazzurra:

"Il tedesco - valutato 20 milioni - piace a Union Berlino e Wolfsburg, ma i tempi della trattativa potrebbero richiedere un’eccezione da parte di Steven Zhang onde evitare che con la Juventus (pure lei forte su Frattesi) possa ripetersi in fotocopia la beffa subita per Bremer. Su Carlos Augusto l’Inter invece non ha una concorrenza così agguerrita, ma comunque non troverà tappeti rossi: il Monza intende monetizzare dalla cessione del suo gioiello e difficilmente accetterà uno scambio alla pari con Sensi (pallino di Galliani)", spiega Tuttosport che però ipotizza un'operazione alla Frattesi-Sassuolo con Franco Carboni e un possibile conguaglio economico per convincere il Monza a cedere Carlos Augusto.