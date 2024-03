"I complimenti ricevuti in ogni angolo di Europa resteranno, proprio perché meritati, ma a giocarsi la coppa ci saranno altri. Più che agli elogi, Inzaghi ripenserà agli errori individuali e forse a quell’arretramento fatale nei minuti finali. Snaturarsi non è mai bene, neanche per un tratto corto, soprattutto per una squadra costruita per giocare (bene) come questa. Nel catino infernale creato dal Cholo anche l’Inter di Simone è andata indietro un po’ alla volta finendo dentro alla buca che aveva furbescamente scavato Simeone.

Inzaghi potrà mordersi le mani perché, appena i suoi hanno ritrovato coraggio, hanno dimostrato di potersi avvicinare in area con la palla in supplementari giocati con coraggio. Sta arrivando una seconda stella per far tornare la luce, ma oggi per tutti è una notte buia. Inzaghi voleva giocarsi un’altra finale alla pari e, perché no, stavolta vincerla, ma di mezzo ha trovato la trappola diabolica di un amico. E una notte fatta di errori e rimpianti", sottolinea Gazzetta.

