Dal bordocampo del Civitas Metropolitano di Madrid prima di Atletico-Inter , Diego Milito, uno che in questa città con la maglia nerazzurra addosso ha scritto la storia, ha parlato così prima della gara del ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

"I tifosi vedono queste partite in maniera straordinaria. Vedere le immagini di Madrid dopo quasi 14 anni mi emoziona ancora. Dopo l'andata si resetta tutto: un gol in più è importante, ma l'Inter deve avere la testa e l'esperienza per affrontare questa partita nel miglior modo".