CorSera – Inzaghi ora rischia davvero. Merita di giocarsi la CL. Ma da qui a giugno…

Il giornale parla del momento no dell'Inter e del cambio di marcio necessario all'allenatore per restare sulla panchina nerazzurra

Priorità assoluta alla Champions ora. Il quarto di andata col Benfica si gioca martedì e l'Inter dovrà mettere testa e cuore a posto dopo il deludente pareggio con la Salernitana. Mister Inzaghi, a fine gara, si è detto rammaricato per i gol mancati ma era convinto che l'impegno dei suoi giocatori non è mancato. Per loro parlano le tante occasioni avute. Tutte sprecate però fino al pari della squadra campana che mette i nerazzurri davanti alla verità di un solo punto guadagnato nelle ultime quattro gare di campionato.

Il Corriere della Sera, nel racconto della partita sul proprio sito, fa riferimento al momento dell'Inter e scrive: "Inzaghi ora rischia davvero". Nell'articolo del quotidiano si legge: "Considerata la capacità di cambiare abito nelle grandi notti europee, Inzaghi merita di giocarsi martedì la sfida con il Benfica fino in fondo, ma se in campionato l’Inter non cambia marcia in fretta, da qui a giugno è impossibile escludere colpi di mano per dare una scossa risolutiva".