Champions, il Benfica pensa all’Inter e perde lo scontro diretto con il Porto

Nel campionato portoghese si sono affrontate oggi le due rivali dell'Inter in Champions. Il Porto, che i nerazzurri hanno eliminato agli ottavi, ha battuto per due a uno, fuori casa, il Benfica, avversaria della squadra di Inzaghi ai quarti. Era passata in vantaggio la squadra di casa al decimo minuto per un autogol di Diogo Costa. La squadra di Conceição è riuscita a ribaltare la gara con Uribe e Taremi.