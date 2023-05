A Inzaghi non manca nulla. “Deve solo scegliere con quale Inter esorcizzare il Diavolo”

Quarta vittoria consecutiva per l'Inter che si presenta all'appuntamento Champions col Milan nelle migliori condizioni, fisiche e mentali. La squadra di Inzaghi viaggia e non sbaglia un colpo, il tecnico può contare su tutta la rosa e la sta gestendo nel miglior modo possibile.

"L’Inter mette la quarta, pesta l’acceleratore e si lancia a tutta verso l’euroderby di mercoledì. Non poteva presentarsi alle semifinali di Champions in condizioni migliori. Quarta vittoria consecutiva, 14 gol segnati e uno solo subito. All’inizio di questo tratto di strada, era 5 punti sotto la Roma, ora è 5 punti sopra perché i giallorossi, in brusca frenata, ne hanno raccolti solo 2. Una risposta immediata alla bella vittoria del Milan, un balzo a ridosso della Lazio (-1) e un provvisorio, ma confortevole, terzo posto condiviso con la Juve", racconta La Gazzetta dello Sport.

"I conti di Simone Inzaghi tornano e non solo in classifica. Non è stata la migliore l’Inter, la più creativa, però, anche nelle difficoltà, ha saputo vincere da squadra, approfittando gelidamente degli errori altrui (Spinazzola, Ibanez). Ha concesso 12 corner, troppi, perché dalla bandierina i giallorossi sanno far male, ma non ne ha pagato uno: ottimo test di solidità difensiva. Dimarco, gol del vantaggio, ancora una volta decisivo. Lautaro ha creato il raddoppio di Lukaku: la Lu-La splende. Brozovic, rifiorito, dopo un inizio lento, è stato il migliore. A Inzaghi non manca nulla. Neppure la condizione atletica. Ora deve solo scegliere con quale Inter esorcizzare il primo Diavolo", aggiunge il quotidiano.