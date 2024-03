Focus sul Bologna ma con grande attenzione verso il ritorno di Champions contro l'Atletico Madrid. In casa Inter la priorità è la sfida di sabato con i rossoblù di Thiago Motta ma Inzaghi punta ad arrivare nel migliore dei modi per la sfida del Wanda Metropolitano.

Anche per questo motivo, al fine di migliorare le condizioni fisiche, nell'undici di partenza contro i felsinei ci saranno Acerbi e Thuram, tornati in campo già nel secondo tempo col Genoa. Con loro ci sarà titolare anche Bastoni, out contro la squadra di Gilardino per squalifica. "Il resto dipende da Inzaghi. Difficile credere ad un turnover massiccio, ma qualche rotazione ci sarà", spiega il Corriere dello Sport.