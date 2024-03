Un Lautaro Martinez in campionato, un Lautaro Martinez in Champions League. È un tema ricorrente in casa Inter: il Toro nella massima competizione europea fa più fatica che in Italia. Ne parla anche il Corriere dello Sport, che prova a soffermarsi sulle motivazioni di queste difficoltà in campo europeo.

I numeri di Lautaro

“Quel rendimento agli antipodi era già venuto a galla in passato. Si ripresentava ciclicamente, in attesa che i fatti cominciassero a far invertire il trend. Non è successo, anzi l’ultimo rigore sbagliato alla lotteria e nel complesso l’insufficiente notte di Madrid hanno ribadito ancora una volta quanto per Lautaro Martinez la Serie A sia diversa dalla Champions. Lo raccontano i numeri, o meglio i gol che per un attaccante sono linfa vitale e possono valere doppio nelle notti di gala in cui la posta in palio è altissima. In questo senso la stagione attuale è una conferma rispetto a quelle passate, con un campionato da capocannoniere sbranato al ritmo di 23 reti in 25 presenze (media gol da 0,92) e molte più difficoltà in Champions, dove in 8 partite sono arrivati appena 2 gol (media da 0,25), seppur pesanti per guadagnare punti nel girone nei match esterni contro Real Sociedad e Salisburgo.