Per questa stagione, le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. In quella stagione – la prima del ciclo di diritti attuale – sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nella Serie A 2022/23, che ha visto l’Inter chiudere al terzo posto, dietro Napoli e Lazio.

Gli altri 17 milioni vengono invece suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions. In questo caso, per ognuna delle italiane abbiamo ipotizzato lo scenario peggiore, per definire la cifra minima: eliminazione agli ottavi per i nerazzurri dopo l’odierna qualificazione, con due italiane in finale di Champions e una in semifinale.

Inter ricavi Champions – Le cifre dell’edizione 2023/24

Per quanto riguarda l’Inter, così, le cifre dei ricavi durante questa Champions League sono le seguenti:

Bonus partecipazione: 15,64 milioni di euro;

Ranking storico: 20,5 milioni;

Market pool 1: 3,4 milioni;

Market pool 2: 4,53 milioni;

Bonus risultati: 11,19 milioni;

Bonus ottavi: 9,6 milioni;

TOTALE: 65,64 milioni”, si legge.

(Fonte: calcioefinanza.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.