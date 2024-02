«Quando sono arrivato alla Juve mi sono ritrovato a mandare via dei campioni del mondo come Camoranesi. Ma bisogna avere la forza e la capacità di farlo. Non ho mai cambiato allenatore a stagione in corso. Anche perché ancora oggi non so quale sia la percentuale di merito di un tecnico che vince. Secondo me è una componente importante, ma molto fanno i giocatori. Con Allegri abbiamo iniziato la stagione e ci siamo ritrovati tredicesimi, ho chiamato Buffon, Chiellini e Barzagli per capire la situazione, appurato che l’allenatore non c’entrava siamo andati avanti con lui. E abbiamo vinto lo scudetto».