Intervenuto ai microfoni di TMW, Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato così della vittoria dell'Inter sulla Salernitana: "Aver incontrato la squadra che in questo momento è prima in classifica ed esprime un calcio straordinario non è una prova credibile. L’Inter è in una condizione fisica spaventosa, Liverani è arrivato da poco. E incontrare la più forte del campionato non è certamente utile a dare un segnale. Il mercato? È ancora presto. Ma non penso che le cose cambieranno in maniera esponenziale. Molte società hanno problematiche di bilancio. L’Inter si è mossa con Taremi e Zielinski, la Juve dovrà fare qualcosa di più. Grande merito ai nerazzurri".