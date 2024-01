Inter, il pericolo numero uno sarà Kvaratskhelia. Inzaghi lo affida a Benji l’interista

L'esterno del Napoli sarà un avversario importante questa sera per l'Inter, il tecnico ha scelto Pavard per cercare di limitarlo

"Senza Osimhen, sarà Kvaratskhelia il pericolo numero uno per Simone Inzaghi, che non a caso affiderà la sua marcatura a un campione del mondo come Benjamin Pavard. Un test della verità per Khvicha, un test di affidabilità per Benjamin che ormai sembra completamente ristabilito dal lungo stop e si è già ripreso le chiave della difesa nerazzurra. E allora saranno scintille sulla fascia mancina dell’attacco napoletano. Perché è lì che il Napoli cercherà con maggior insistenza di sfondare, puntando sul guizzo del suo talento più luccicante", scrive La Gazzetta dello Sport.