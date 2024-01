Supercoppa Italiana, Napoli-Inter: quote per Inzaghi, i numeri dei bookie

Alla finale di Supercoppa Italiana sono arrivate le due squadre favorite. Ma per il match che assegnerà il trofeo, quello tra i campioni d'Italia del Napoli e l'Inter vincitrice della Coppa Italia, su Snai non ci sono dubbi: i nerazzurri partono nettamente in vantaggio. La vittoria nei tempi regolamentari della squadra di Simone Inzaghi, che in semifinale ha travolto la Lazio, si gioca a 1,67, mentre la "coppa in mano" – che equivale all'antepost per chi solleverà il trofeo al cielo di Riyad – paga 1,40. Mazzarri insegue a distanza: la vittoria del Napoli al 90' si gioca a cinque volte la posta, con quella ai rigori che scende a 3,00. In mezzo c'è il pareggio, che porterebbe a un epilogo dal dischetto, e che paga 3,90.

Doppio 3-0 - Entrambe le squadre arrivano da un 3-0 in semifinale: il Napoli, giovedì, ha travolto la Fiorentina, lo stesso ha fatto l'Inter 24 ore dopo contro la Lazio. Un 3-0 per Inzaghi (in questo caso 0-3, giocando il Napoli formalmente in casa) è in lavagna a 15; lo stesso risultato, ma a favore di Mazzarri, vola a 90. Più in generale, l'Over a 1,75 e il Goal a 1,70 sono più probabili – almeno nelle quote – dell'Under a 2,00 e del No Goal a 2,05.