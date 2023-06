Onana, lo United ci prova: l’Inter fissa il prezzo minimo per trattare. E il sostituto…

Albert Botines, procuratore di Onana , nei giorni scorsi è stato a Manchester per sondare il terreno con lo United, alla ricerca di un estremo difensore in attesa di definire il futuro di De Gea, in scadenza di contratto al 30 giugno con i Red Devils.

"Per realizzare una super plusvalenza e dare ossigeno al mercato in entrata, l’Inter parte da una richiesta di almeno 60 milioni e non vuole scendere sotto il limite massimo dei 50 milioni. Lo United dal canto suo attende di capirne di più dal futuro di David De Gea, in scadenza di contratto e non ancora certo di restare a Old Trafford. Dietro le quinte a spingere per Onana c’è anche l’allenatore Erik Ten Hag, che ha già avuto il portiere in squadra all'Ajax nella stagione (2018/2019) della cavalcata fino alla semifinale di Champions e in diverse occasioni l’ha elogiato apertamente. A partire dalla sua capacità di gestire il pallone con i piedi", racconta il Corriere dello Sport.