Onana, lo United non rilancia e l’Inter non abbassa le richieste. In caso di cessione…

Il club inglese al momento non rilancia e i nerazzurri non intendono abbassare le loro richieste per il portiere

"Il Manchester United non ha rilanciato rispetto ai 40 milioni offerti per il numero uno e in viale Liberazione, almeno per il momento, non vogliono abbassare le richieste. Anche perché l’eventuale incasso della cessione verrebbe utilizzato non solo per il nuovo portiere – torna d’attualità Mamardashvili del Valencia -, ma anche per coprire le altre necessità della rosa".