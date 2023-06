Romano: “Onana, Inter non tratta sotto questa cifra. Man United sa che…”

Erik Ten Hag è un grande fan del portiere, lo United spera che il giocatore voglia provare un’esperienza in Premier League. Ma sanno anche che trattare con l’Inter non sarà semplice: la richiesta è di almeno 50 milioni di euro per sedersi al tavolo, ma i nerazzurri vogliono 60 milioni per Onana. Vedremo se lo United deciderà di fare un’offerta per Onana, prima devono chiarire la situazione De Gea e poi decideranno sul portiere. Onana è nella lista e ci sono già stati dialoghi, ma sappiamo che gli ostacoli maggiori sono tra i due club, nella trattativa con l’Inter”.