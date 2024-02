"Era già successo a Firenze", ricorda Maurizio Pistocchi in merito alla prima immagine mandata dal VAR in occasione del gol di Acerbi

L'Inter ieri ha aperto le marcature grazie al gol di Acerbi, sul quale c'è stato un check al VAR per controllare la posizione (ininfluente e giudicata tale) di Thuram. Una prima immagine, però, mostrava come l'attaccante francese sembrava ostacolare Rui Patricio. Immagine poi smentita dal replay dell'azione.

"Era già successo a Firenze dove il Var Marini aveva mostrato all’arbitro Aureliano una immagine fuorviante, che ha tratto in inganno l’arbitro. È successo di nuovo a Roma dove il var Mazzoleni -siamo alle solite - ha mostrato a Guida una sola inquadratura del gol di Acerbi, pur avendo a disposizione le immagini da dietro porta che spiegavano in modo esaustivo la dinamica. Come direbbe Vianello: ci sono o ci fanno? A cosa serve la tecnologia se non la sanno utilizzare?"