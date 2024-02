"La chiamata dopo il 45' al vice Massimiliano Farris, sostituto in panchina per una giornata, era normale in questi casi, ma lo svolgimento della partita ha reso necessario un intervento duro. Il fatto di non aver in panchina l'allenatore ha influito sul modo molliccio in cui l'Inter ha affrontato metà partita. In realtà, l'intero match è stato vissuto dal tecnico interista in modo molto… "inzaghiano": pure a distanza, Simone era tarantolato, come se i suoi avessero potuto ascoltarlo per davvero nel frastuono dell'Olimpico.