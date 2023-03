Retroscena Brozovic: “A Marcelo non è affatto piaciuto il fatto che l’Inter…”

A poco più di un anno di distanza, è incredibilmente cambiato lo status di Marcelo Brozovic . L'Inter la stagione scorsa sembrava non essere in grado nemmeno di giocare senza di lui, mentre oggi il croato è divenuto sacrificabile sul mercato. Già a gennaio lo è stato, con i nerazzurri e il Barcellona che hanno provato ad imbastire uno scambio con Franck Kessie.

Scrive Tuttosport: "Affare irrealizzabile anche per motivi finanziari, ma al giocatore essersi sentito sul mercato non è affatto piaciuto: l’Inter ha sempre negato che fosse in atto qualche discorso con il Barcellona ma, al di là delle dichiarazioni di facciata, chi vive quotidianamente la realtà di Appiano ha chiaramente percepito come Brozovic, da giocatore assolutamente indispensabile e insostituibile, abbia mutato il suo status in co-titolare potenzialmente sacrificabile nel caso in cui arrivi un’offerta ritenuta congrua".