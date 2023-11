Sacchi: “Ottimo Inzaghi. A Torino mi aspetto Inter che domini il gioco. E che dimostri…”

"Mi aspetto una Juventus legata al suo calcio tradizionale, fatto di difesa e di contropiede, e mi aspetto un’Inter che prova a prendersi il campo e a dominare l’avversario (...). Compito dell’Inter sarà quello di evitare le rapide ripartenze juventine. Come? Basta una parola: pressing. Ci vuole coraggio per farlo e ci vogliono conoscenze per avere sempre le giuste distanze tra i reparti, ma è soltanto con il pressing che si può rubare il pallone in zona offensiva, mandare in crisi l’avversario e proporre un contro-break. Simone Inzaghi, che sta facendo un ottimo lavoro, deve evitare di portare i bianconeri troppo vicini alla propria area".