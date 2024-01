Sacchi: “Inter, c’è un errore da correggere altrimenti si rischia. Non sarebbe meglio se…”

Il duello è affascinante e tiene il pubblico con gli occhi incollati al campo e al televisore. Inter e Juventus distanziate di soli due punti in classifica al termine del girone d’andata: ciò significa, a meno di clamorosi ribaltoni, che arriveranno fino in fondo a giocarsi lo scudetto. A mio avviso, e a livello teorico, soltanto il Milan potrebbe dare fastidio alle due contendenti, ma si dovrebbero verificare una serie di circostanze particolarmente favorevoli ai rossoneri che, comunque, ho visto in crescita a Empoli. Le squadre di Simone Inzaghi e di Allegri sono state le più continue, le più regolari e hanno mostrato di avere uno stile. Che magari non piace a tutti, però c’è. E lo si è visto pure nelle partite dell’ultima giornata. Sia l’Inter sia la Juve le hanno vinte nei minuti finali, con non poca sofferenza, pur affrontando avversarie di bassa classifica. Questo dice che il campionato italiano non è magari il più spettacolare, non incanta per bellezza, ma è tremendamente difficile: ogni sfida è una battaglia e se non si è ben preparati si rischia di andare incontro a brutte figure.