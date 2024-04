Piero Ausilio non perde mai occasione di citarli quando parla del lavoro della dirigenza. Lo ha fatto anche dopo il derby spiegando che gli uomini che lavorano per l'Inter come scout sono una risorsa importantissima per loro che poi chiudono le trattative. Ha fatto ad esempio il nome il Thuram, spiegando che è stato a lungo seguito dagli osservatori nerazzurri prima di diventare un obiettivo poi centrato.

Tutti gli scout dell'Inter

Il responsabile dell'area scouting dell'Inter è Corrado Verdelli, ex difensore nerazzurro, classe 1963, ha vinto lo scudetto nel 1989 ed è stato anche ex tecnico della Primavera e anche vice di Cuper e Zaccheroni. Accanto a lui lavorano altri uomini dal passato interista, come Beppe Baresi. L'ex difensore nerazzurro che ha anche fatto da vice a Mourinho nel 2010. Da pochi mesi con loro lavora anche Samir Handanovic, ex portiere che si occupa di osservare proprio gli ormai ex colleghi e lavora per diventare allenatore. Altro uomo dell'Inter è Leonardo Simoni, figlio dell'ex allenatore nerazzurro, che ha vinto la Coppa Uefa nel 1998. Altri osservatori nerazzurri sono gli ex calciatori Francesco Sotera, Damiano Moscardi, Paolo Bertani (ex scout del Milan), Federico Cavola. E infine Simone Canovi, figlio dell'agente Dario Canovi.