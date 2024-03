Al resto penserà poi il club, che si occuperà di cifre e di far quadrare i conti. Handanovic si occuperà della parte tecnica: "In ogni caso non si pensi a cifre esagerate, perché le priorità al momento sono comunque altre e non sono tempi da fantamercato. Per i profili seguiti è ancora presto: certo, alcuni piacciono da tempo (ricordate l'ex sconosciuto Bento Krepski dell'Athletico Paranaense?), ma al di là di nomi nuovi le vecchie fiamme possono ancora cambiare valutazione e status da qui alla fine della stagione. Il brasiliano, per esempio, è ormai nel giro della Seleçao...".