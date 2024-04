Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, dopo la vittoria dello scudetto è arrivato ai microfoni di DAZN per commentare la serata e anche le questioni di mercato nerazzurre. «Se Inzaghi è già passato a riscuotere? Vedo che partiamo alla grande con le domande. Il mister sa che è il momento di gioire tutti insieme, poi programmeremo, qualcosina abbiamo fatto. In realtà un paio li abbiamo già fatti, anche se forse abbiamo sbagliato a farli così velocemente, ora ci si aspetta chissà cosa. Proveremo a capire numeri, budget. Ormai siamo abituati a lavorare in questa situazione che non è così complicata come si vede da fuori, si parla di sostenibilità e non c'è niente di male a iniziare con questo tipo di situazione. Ci sono 8-10 persone che cercano opportunità e così abbiamo individuato Thuram. Poi abbiamo concluso noi, ma ci sono tante persone dietro. C'è una programmazione che è partita anni fa», ha detto.