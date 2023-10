La Cina in aiuto di Suning: 650 mln dallo Stato per i debiti. Ma Oaktree fa causa

Lo stato cinese scende in campo per aiutare Suning, in grave crisi finanziaria: pronti aiuti economici corposi. Ma Oaktree fa causa

Lo stato cinese scende in campo per aiutare Suning, in grave crisi finanziaria. Come riporta Nikkei Asia, infatti, il colosso cinese, proprietario anche dell'Inter, riceverà da Citic Trust e China Huarong Asset Management, sostenuti dallo stato, circa 5 miliardi di yuan (che corrispondono a 648 milioni di euro) nell'arco dei prossimi 10 anni per rilanciare la propria attività. La tranche iniziale di finanziamento fornirà sollievo ai progetti dei parchi logistici di Suning a Shaoxing, Hangzhou, Nanchino e Chengdu, con l'obiettivo di ristrutturare e rivitalizzare i progetti. Lo ha affermato Citic Trust in una nota. L’investimento aiuterà anche a rinnovare Suning attraverso la ristrutturazione del debito e del capitale.