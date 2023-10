Sanchez e Arnautovic, due mesi per prendersi l’Inter: da loro dipende il mercato di gennaio

Hanno due mesi per prendersi l'Inter e per dimostrare che la società non ha sbagliato a credere (di nuovo) in loro

Hanno due mesi per prendersi l'Inter e per dimostrare che la società non ha sbagliato a credere (di nuovo) in loro. Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, per motivi diversi, non hanno iniziato questa avventura nerazzurra nel migliore dei modi.