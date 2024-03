Supercoppa a 4, Inter unica contraria: “I dirigenti hanno spiegato che…”

I recuperi di campionato, programmati a febbraio, finiscono per sovrapporsi agli ottavi di Champions senza lasciare più finestre in caso di altri rinvii per cause imprevedibili da marzo a maggio. Ha prevalso la volontà degli altri club di avere una vetrina per la Serie A in Medio Oriente, oltre alla speranza di dividersi il montepremi da 23 milioni per ogni edizione: 7,8 milioni al vincitore, 4,7 a chi perde la finale, 1,5 a chi viene sconfitto in semifinale. Ma anche 140.000 a testa alle 16 che restano a casa. La maggioranza dei club di Serie A, così come quella di altre Leghe Europee, pensa che la via migliore per diminuire il carico di impegni dei propri calciatori sia quella di chiedere alla Fifa l’eliminazione delle amichevoli internazionali. In quel caso, però, i campionati dovrebbero comunque fermarsi perché ci sarebbero partite ufficiali in quelle finestre. Quindi verrebbe risolta solo una parte del problema".