Supercoppa, confermata la final four anche nel 2025: Inter perplessa

L'edizione 2025 della Supercoppa Italiana manterrà la formula delle final four già vista quest'anno . Lo riporta Calcio e Finanza, che ne dà date e dettagli: Nonostante i dubbi iniziali, saranno ancora quattro i club di Serie A che si contenderanno il titolo, come accaduto già a gennaio di quest’anno. La novità emerge dall’assemblea della Lega Serie A che si è tenuta nella giornata odierna. L’indicazione definitiva è stata rimessa alla volontà di tutte le società, ma toccherà ora al Consiglio di Lega prendere una decisione definitiva. Qualche club, in particolare l’Inter, ha espresso perplessità per la riproposizione del format , considerando il calendario della prossima stagione, che sarà più “intasato” che mai tra nuova Champions e nuovo Mondiale per Club a 32 squadre.

Per quanto riguarda le date, con semifinali e finale si dovrebbe giocare il 3-4 gennaio e il 7 gennaio del nuovo anno. Le partite di campionato rinviate dovrebbero essere recuperate a febbraio 2025. Il contratto firmato dalla Lega Serie A con l’Arabia Saudita prevede la disputa di quattro edizioni di Supercoppa italiana nel Paese in sei anni. Le prime due sono programmate in Arabia, poi due in un’altra sede (si è parlato a più riprese degli Stati Uniti, centro del calcio mondiale nei prossimi anni tra Coppa del Mondo e Mondiale per Club), e ancora due sempre in Arabia".