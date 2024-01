Inter, la Supercoppa per mandare un segnale alla Juve. Inzaghi animale da partita secca

"C’è la Lazio e basta la parola: per Simone Inzaghi non è mai una partita dal peso specifico indifferente. Non lo è in campionato, figurarsi per questa che vale mezzo trofeo. Trofeo che è pure il primo in ordine temporale che l’Inter arriva a giocarsi dopo Istanbul: è bene riabituarsi a vincere, quando si arriva in volata. C’è, in definitiva, la voglia di andarsi a prendere una coppa che a Simone Inzaghi e all’Inter darebbe tanto", riporta La Gazzetta dello Sport.