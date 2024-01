Talismano Mkhitaryan, è il più utilizzato da Inzaghi in stagione. E con la Lazio…

Henrikh Mkhitaryan , arrivato a parametro zero nell'estate 2022 dalla Roma, è diventato sin da subito un giocatore imprescindibile per Simone Inzaghi e i numeri di quest'anno non fanno altro che confermarlo:

"Mikhi, Michele, o per somiglianza Pippo Franco… Chiamatelo come volete, ma Henrikh Mkhitaryan è sempre più l’insostituibile: 19 su 20 da titolare in Serie A, 5 su 6 in Champions, 2 gol, 4 assist, 1.973 minuti giocati in stagione, l’armeno è il calciatore più utilizzato da Inzaghi. Nonostante i 34 anni e il fisico non da granatiere, è anche il giocatore con più contrasti effettuati finora in Serie A insieme ad Arthur della Fiorentina. Ecco perché l’Inter gli ha rinnovato il contratto di due anni e soprattutto perché Inzaghi non lo toglie mai", sottolinea Sky Sport.