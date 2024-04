"Considerando solo il campionato, Lautaro ha giocato 2.191 minuti e Thuram 2.113. Leao-Giroud sono sotto: 1.963 il portoghese, 1.933 il francese. Anche la coppia juventina ha giocato molto meno della ThuLa: Vlahovic è quota 1.771 in Serie A, Chiesa 1.664. Qui non è in discussione il rendimento: quello di Thuram e Lautaro è al di sopra di ogni sospetto, anche in relazione alle coppie rivali. Il calo recente, che nulla è costato all’Inter in campionato ma tanto invece in Champions League, è piuttosto spiegabile (anche) con l’inevitabile stanchezza dei due, che sono stati “costretti” agli straordinari".

"Tutto sommato, un passaggio simile è capitato anche a Osimhen e Kvaratskhelia a Napoli la scorsa stagione. Ma qui, in casa nerazzurra, l’usura forzata di Thuram e Lautaro è stata in qualche modo dovuta anche alla latitanza di Arnautovic e Sanchez. Due che avrebbero dovuto fornire un apporto superiore sia in termini realizzativi sia di impiego, obiettivo non centrato anche a causa degli infortuni dei protagonisti. L’Inter non è riuscita a replicare, almeno in attacco, le rotazioni della scorsa stagione con Dzeko in organico fino alla finale di Istanbul", sottolinea Gazzetta.

