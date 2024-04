I gioielli dell'Inter sono molto apprezzati in Europa. La stagione dell'attaccante francese ha attirato le attenzioni di molti club

Alla prima stagione in Italia, Marcus Thuram ha dimostrato tutto il suo valore. Il francese è stata la vera sorpresa del mercato nerazzurro: si è subito integrato nel gruppo e negli schemi di Inzaghi e ha trovato un grande feeling con Lautaro. Difficile vederlo con un'altra maglia addosso ora.

"Ma Thuram è un giocatore che più di altri ha mercato e ha una clausola rescissoria di 85 milioni. L’Inter non ha intenzione di scendere da quella cifra. Ma se qualcuno dovesse arrivare a toccarla, poi la palla passerebbe al francese. Ad oggi, va detto, non ci sono mosse concrete in tal senso. Ecco perché l’Inter vuole accelerare con il piano A sulle cessioni", scrive La Gazzetta dello Sport.