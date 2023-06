Torino-Inter, le probabili scelte di Inzaghi. “Dubbio attacco? Ieri in allenamento…”

L'Inter scende in campo alle 18.30 contro il Torino nell'ultima partita di campionato, prima di fiondarsi mente e corpo sulla finale di Champions League di sabato prossimo. "L’obiettivo di Inzaghi è dosare nelle gambe i minuti che servono per il City. Per questo, il dubbio della vigilia riguarda il centravanti che si accomoderà accanto al neosposo Lautaro : Dzeko o Lukaku, il ballottaggio è serratissimo, quasi alla pari. Ciò lascia intendere che nella testa di Simone il dubbio proseguirà per tutta la prossima settimana", conferma La Gazzetta dello Sport.

Dubbio in attacco

"Ieri nelle prove ad Appiano si è comunque vista con insistenza la Lu-La, ma dei tre l’attaccante Edin è quello che ha più bisogno di giocare, visto che l’ultima volta da titolare risale al 24 maggio, in finale di Coppa Italia, e contro l’Atalanta ha aggiunto 9 minuti appena da subentrato. Il dubbio verrà sciolto direttamente oggi perché non ci sarà rifinitura e neanche ritiro: partenza in bus in giornata per Torino (assenti solo Mkhitaryan e Correa, ma pure Valentin Carboni appena rientrato dal Mondiale U20) e rientro dopo il match. La coppia di punte che partirà dall’inizio avrà, probabilmente, maggiori chance di iniziare pure ad Istanbul", spiega ancora la Rosea.