Inter, Inzaghi verso la finale con un obiettivo. In attesa del City c’è un Lautaro da congelare

Il Toro è in grande condizione e la missione del tecnico dell'Inter è di cercare di mantenere lo stato dell'argentino fino al 10 giugno

L'Inter scenderà in campo domani sera in casa del Torino, ma la testa di tutti i nerazzurri va ovviamente alla finale di Champions del 10 giugno col City. Ancor di più dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions nella scorsa partita con l'Atalanta. Partita in cui ha brillato ancora una volta Lautaro.