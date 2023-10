“Le ammonizioni sembravano scelte”: Mourinho rischia deferimento dopo Inter-Roma

C’è un altro tema che Mourinho ha evidenziato, cioè le ammonizioni «scelte» decise dall’arbitro Maresca durante la partita contro l’Inter. L’argomento è scivoloso e potrebbe essere considerato “lesivo” dalla giustizia sportiva, codice alla mano. Dopo tre giornate saltate per motivi disciplinari in campionato, due delle quali scontate per le accuse a Chiffi a Monza, Mourinho rischia un altro deferimento: oggi non sarà sospeso dal giudice sportivo, che si esprime su ciò che è accaduto all’interno del recinto, ma la procura federale sta valutando l’apertura di un fascicolo. Lo scontro continua.