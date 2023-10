Lo ‘sprezzo’ di Calhanoglu e il gesto sfuggito dopo il gol Inter: la sera ‘nascosta’ di Lukaku

Era l'uomo più atteso, di lui si è parlato in lungo e in largo per settimane, in preparazione del suo grande ritorno a San Siro da avversario. Alla fine, però, la serata di Romelu Lukaku contro l'Inter non è stata delle più felici. Anzi. In campo non si è praticamente visto (solo 26 palloni giocati), con l'aggravante, per lui, di aver visto esultare l'Inter grazie a un gol, nemmeno a farlo apposta, di Marcus Thuram, colui che ne ha preso il posto nell'attacco nerazzurro accanto a Lautaro. Ma è tutto il contorno che ha destato particolare attenzione e curiosità.