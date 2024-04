La telenovela legata alla proprietà dell’Inter e ai suoi debiti va in scena negli stessi giorni in cui la squadra si prepara a vincere il 20° scudetto

Si fanno sempre più insistenti le voci sull'interesse dell'Arabia Saudita per l'Inter. Uno dei primi quotidiani a darne notizia è stato Repubblica, che anche oggi, tramite Franco Vanni, dà ulteriori dettagli e retroscena: "Secondo indiscrezioni raccolte da giornalisti sauditi — che non trovano la conferma del diretto interessato, e che fonti vicine alla famiglia reale squalificano come “speculazioni” — dietro l’operazione potrebbe esserci Al Waleed bin Talal Al Saud, miliardario, fondatore e proprietario di Kingdom Holding Company. Fu fatto arrestare insieme ad altri nobili nel 2017 dal principe ereditario Mohammad Bin Salman e rilasciato dopo 83 giorni di detenzione all’hotel Ritz di Riad, a seguito di una transazione a nove zeri".