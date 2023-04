Jacobelli: “Juve-Inter, finale di gara indecente e senza giustificazioni”

A TMW Radio, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha commentato quanto accaduto ieri in Juventus-Inter. “È stato un finale indecente, non c’è nessun tipo di giustificazione né da una parte né dall’altra. Una rissa che non sta né in cielo né in terra in una partita dove non ci sono state le avvisaglie di una tensione del genere. Un finale del genere ha rovinato un confronto di questo livello, un conto è la rivalità sportiva un conto è lo spettacolo al quale siamo stati costretti ad assistere.