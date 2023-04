Inter, Calhanoglu si allena per recuperare dall’infortunio e spera: “Torno presto”

"Torno presto". Una promessa, un patto con l'Inter. Calhanoglu è tornato dalla pausa per le Nazionali infortunato e per la squadra nerazzurra è stata una perdita importante. Soprattutto in vista della gara di Champions League con il Benfica. Inzaghi dovrà fare a meno di lui per diverse partite, lui lavora per rimettersi in pari e superare la distrazione all'addutore che si è procurato con la Turchia. Le ultime da Appiano Gentile parlano di un calciatore ancora indietro nel recupero in vista della sfida contro i portoghesi.