Il presidente dell'Inter ha deciso di regalare un premio supplementare per la conquista della seconda stella

Non solo il premio stabilito, ma un extra bonus. Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha deciso di premiare i giocatori per la conquista dello scudetto e della seconda stella con un doppio regalo.

"Ai giocatori dell’Inter, comunque, arriveranno anche i regali di Steven Zhang. Che ha accontentato bene o male sia la richiesta di Calhanoglu e Thuram che quella di Dimarco. I primi due nella ormai arcinota diretta whatsapp tra le altre cose avevano avanzato l’idea di un orologio: e orologio sarà, personalizzato per tutti - il presidente ci aveva già pensato. Dopodiché arriverà anche il bonus. Soldini che i calciatori, al di là di quello che è stato pattuito nel contratto di ognuno, riceveranno come premio per la vittoria", riporta Tuttosport.