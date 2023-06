Zhang distrutto, ma il modello Inter funziona. E ieri ha trasferito un messaggio alla squadra

"Se l’amministratore delegato non ha avuto ragione in tutto, almeno l’ha avuta in parte. E infatti il sentimento di Zhang dopo la partita è un mix di rimpianto e di soddisfazione, seppur relativa, per aver costruito una creatura in grado di combattere fino all’ultimo secondo dell’ultimo atto. La soddisfazione però arriva dopo. Giusto al termine della serata, certamente solo dopo aver visto il City alzare la coppa. Chi era vicino al presidente l’ha descritto letteralmente distrutto, deluso, quasi inconsolabile al pari dei giocatori a bordo campo. Zhang quasi in lacrime, seppur il pianto non sembri appartenergli. Zhang che non riesce ad eguagliare Angelo e Massimo Moratti. Ma che forse da ieri ha acquisito ancor più credibilità a livello internazionale".