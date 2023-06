Pizzi: “Moratti fa bene a difendere Zhang. Finale, l’Inter arriva più leggera”

“Secondo me conta aver già giocato questo tipo di partite, perché hanno un sapore e una gestione differenti. L’avversario è nettamente favorito, ma proprio per quello vedo l’Inter più leggera. Poi è chiaro che il Manchester City ha fatto un percorso stratosferico e con la vittoria possono diventare immortali. Speriamo però che queste premesse possano portare un po’ di tensione agli uomini di Guardiola”.

Il duello tra Lautaro e Haaland come lo vede?

“Sono due campioni incredibili e insieme a Benzema e Lewandowski rappresentano il meglio. Per quanti gol ha fatto quest’anno Haaland spero che dopo un periodo in cui ha segnato relativamente poco non si sblocchi proprio domani”.