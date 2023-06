Onana: “Torneremo a questi livelli e la vinceremo! Futuro all’Inter? Dico che…”

André Onana, portiere dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in finale di Champions League con il Manchester City: "Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto occasioni chiare: ma a questi livelli se non segni non vinci. Però sono contento per il lavoro della squadra, del sacrificio di tutti: se continueremo a lavorare così torneremo a questi livelli e la vinceremo.