"Certamente non deve essere in versione Meazza di domenica. Serve un ripristino, un’evoluzione. O, più precisamente, un ritorno a se stessi. Quindi squadra più aggressiva in grado di portare più pressione a tutta l’Inter cercando di limitare allo stretto necessario i palloni da recapitare a Lautaro Martinez. Prendiamo a esempio la gara d’andata, minuto 38 del primo tempo. Calhanoglu riceve palla da Mikhitaryan nello stretto e di prima disegna una verticale per Darmian che si infila tra Kolasinac e Ruggeri costringendo Musso a commettere fallo da rigore. Bene, Ederson in quella occasione concesse due metri al turco, lo stretto necessario per infiammare quella giocata. Domani sera non ci sarà Calhanoglu, ma Asllani. Discorso comunque uguale, l’Atalanta dovrà andare sulle tracce delle palle destinate a Lautaro e piazzarci un piede dentro obbligando l’Inter a sporcare ogni giocata. Asllani, Mkhitaryan e Barella saranno obiettivi sensibili nella produzione di pressione. Su Lautaro non si difende uno-contro uno se non come ultima opzione", scrive La Gazzetta dello Sport.