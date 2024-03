Se durante l’anno era progressivamente migliorato in zona gol, mettendola dentro di testa, di destro e pure di sinistro, nella notte più delicata e importante ecco lo spreco capitale su cui tutti rimugineranno a lungo: non è un ritorno alla casella di partenza, ma un arretramento sì. La seconda stella in arrivo potrà consolare di certo la Thu-La, ma forse non fino in fondo.

"Come lo stesso Thuram, anche Lautaro ha lottato e combattuto in questa battaglia fisica senza quartiere. Non potendo armare il bazooka, a parte un colpo di testa di poco fuori, il Toro ha regalato passaggi smarcanti, come nel caso dell’erroraccio di Marcus. Questo catino infernale, ormai sei stagioni fa, sarebbe potuta diventare la sua casa, e adesso lo stesso Metropolitano si è trasformato nel luogo in cui il capitano nerazzurro ha sofferto una delle più dure delusioni della carriera", aggiunge Gazzetta.

